Premier, l’Arsenal batte il Liverpool di Klopp e resta in corsa per l’Europa League (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Liverpool perde per la terza volta in campionato. Pochi istanti fa è arrivata infatti la sconfitta subita per mano dell’Arsenal che ha superato i campioni d’Inghilterra per 2-1 all’Emirates Stadium. Le reti sono arrivate tutte nella prima frazione di gioco: prima il vantaggio dei Reds al 20′ con Mané, poi il pareggio di Lacazette al 32′ e la rete decisiva di Nelson al 44′. L’Arsenal resta agganciato al treno Europa League e va a -3 dal Wolverhampton. FOTO: Mirror L'articolo Premier, l’Arsenal batte il Liverpool di Klopp e resta in corsa per l’Europa League proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

OfficialASRoma : ?? Ieri sera Henrikh Mkhitaryan ha raggiunto quota 8 gol in 18 presenze in @SerieA, tanti quanti ne ha messi a segno… - sportface2016 : #PremierLeague 2019/2020: terza sconfitta in stagione per il #Liverpool, vince l’#Arsenal 2-1 - alessio_morra : E anche in un'annata abbastanza negativa l'#Arsenal si conferma rivale scomodissima per il #Liverpool. #Lacazette e… - LucaRovisoINTER : @not_Jaywilliams Di Canio, però, pur avendo sicuram visto tanta Premier, chissà perchè dimentica i quasi 80goal che… - criptor_37 : @mikelelomb ma l'Arsenal è il Napoli della Premier più o meno. Non fa testo. -

