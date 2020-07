Politano a Dazn: "Era da chiudere prima, ma non abbiamo già la testa al Barça! Devo sbloccarmi..." (Di mercoledì 15 luglio 2020) Matteo Politano, esterno del Napoli, dopo il pareggio contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Non abbiamo già la testa al barcellona, siamo riusciti a mettere in difficoltà il Bologna nel primo tempo e dovevam ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Politano a Dazn: 'Dovevamo chiuderla prima, ma non abbiamo già la testa al Barça! Gol? Devo sbloccarmi...' - napolista : Politano: “Nel secondo tempo abbiamo rallentato e loro sono stati più bravi” A Dazn: “Differenza tra Conte e Gattus… - ilnapolionline : DAZN, Politano: 'Questo modulo mi è più congeniale' - - 100x100Napoli : #Politano commenta il pareggio contro il #Bologna. - mrpleurotus : #BolognaNapoli Krejci Vs Politano mah insomma... @fedezille é brava!!! Finalmente! Guardo #Dazn -