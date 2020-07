Perde l’equilibrio e cade per 100 metri: escursionista muore sulla Marmolada (Di mercoledì 15 luglio 2020) Perde l’equilibrio e cade per 100 metri lungo un ripido pendio erboso. Un escursionista settantenne è morto così su un sentiero nel gruppo della Marmolada (Belluno) oggi. L’incidente è avvenuto sul sentiero che dal Rifugio Padon sale al Bivacco Bontadini. L’allarme è giunto intorno a mezzogiorno alla centrale del 118. L’uomo – del quale non si conoscono ancora le generalità – si trovava in compagnia di altre persone, che non hanno potuto far nulla per aiutarlo, così come i soccorritori giunti sul posto con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Un tecnico di elisoccorso e il personale medico hanno solamente potuto constatare il decesso del settantenne.L'articolo Perde l’equilibrio e ... Leggi su meteoweb.eu

