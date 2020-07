Parrucchiere positive al Covid non infettano i clienti grazie all'uso corretto delle mascherine (Di mercoledì 15 luglio 2020) La storia è stata condivisa dai Centri statunitensi di controllo e prevenzione delle malattie infettive Leggi su media.tio.ch

NEW YORK - Centoquaranta persone hanno potuto evitare il contagio grazie alle mascherine indossate correttamente da due parrucchiere positive al Covid-19. La storia, avvenuta in Missouri, è riportata ...

