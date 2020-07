PAGELLE Roma Verona: Veretout bionico, è ovunque. Mancini ed Empereur distratti VOTI (Di mercoledì 15 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Verona Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Verona, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Veretout, Zaccagni FLOP: Mancini, Empereur VOTI Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez 6; 23 Mancini 5,5, 41 Ibanez 6 (90’+1 Villar s.v.), 11 Kolarov 5,5; 33 Bruno Peres 6 (66′ Zappacosta 6), 21 Veretout 7,5, 42 Diawara 6 (66′ Cristante 6), 37 Spinazzola 6,5; 7 Pellegrini 5,5 (66′ Zaniolo 6), 77 Mkhitaryan 7 (88′ Perotti s.v.); 9 Dzeko 6,5.Allenatore Fonseca ... Leggi su calcionews24

corgiallorosso : #RomaHellasVerona, le pagelle di CGR: Ibanez dominus della difesa, Veretout corre e segna, Dzeko si sblocca… - calciomercatoit : #RomaVerona, i voti di - forzaroma : #RomaVerona 2-1 LE PAGELLE: #Mkhitaryan Rhapsody. #Dzeko, un morso e due sbadigli #ASRoma - RiccardoValoti : Finita Roma Verona Le mie pagelle: La Fica 10 La Fregna 10 La Sorca 10 La Crepaccia 10 La Pucchiacca 10 La Fessa 10… - VeliaMLapadula : ??pagelle #estive ?? #pagelle #Roma #revoca alla #sindaca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Roma

ROMA – Le pagelle del direttore di CITTACELESTE Stefano Benedetti: Strakosha: 7 Al 28esimo minuto del primo tempo dice di no a Becao e con un guizzo felino mantiene il risultato in parità. Al 52esimo ...Pau Lopez 6: si addormenta in uscita su Zaccagni nel primo tempo, poi prende la palla ma rischia tantissimo. Pochi interventi degni di nota, non può nulla sul gol di Pessina. Anche se sembra meno sicu ...