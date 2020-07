Orrore nel deep web: minorenni pagavano per vedere bambini uccisi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Video in diretta a cui si poteva accedere pagando, e in cui venivano mostrati bambini torturati fino alla morte. Succedeva nel deep web, come scoperto nel corso dell’indagine dei dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, con il coordinamento della Procura dei Minori di Firenze, nel corso di un’operazione che ha preso il nome di ‘Delirio’. Fino a oggi erano 25 gli indagati, di cui ben 19 non hanno ancora raggiunto la maggiore età, mentre 6 hanno più di 18 anni. Le accuse sono di diffusione e detenzione di materiale pedo-pornografico ed istigazione a delinquere. Dopo la perquisizione nella casa di due piemontesi, entrambi 17enni, sono entrati anche loro due nel registro degli indagati. Leggi su sportface

