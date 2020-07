Omicidio Cerciello Rega, al processo l’audio della telefonata ai soccorsi del collega Varriale: “Subito un’ambulanza, perde molto sangue” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Mario, oh guardami Mario, Mario guardami…Mario ti prego!”. La richiesta d’aiuto del carabiniere Andrea Varriale ai soccorsi nella notte tra il 25 e il 26 lugliuo del 2019, riecheggiano per la prima volta nell’aula della Corte d’Assise di Roma, durante l’udienza dell’Omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Imputato per Omicidio volontario, in concorso con il connazionale Natale Gabriel Hjorth, c’è l’americano Finnegan Lee Elder. Fino a oggi, la telefonata che Varriale aveva fatto alla centrale operativa del 118 per chiedere l’intervento dei soccorsi, non era mai stata diffusa. La procuratrice aggiunta di Roma Nunzia D’Elia e la ... Leggi su ilfattoquotidiano

