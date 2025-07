Due arresti per furto aggravato Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame

I Carabinieri della Compagnia di Bibbiena (AR), con il supporto dei colleghi territorialmente competenti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone, gravemente indiziate per furto aggravato in concorso. Due soggetti sono stati arrestati nella provincia di Roma. L’operazione, denominata “Blue Glass” e coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo, ha preso avvio da un episodio criminoso avvenuto nella notte del 15 settembre 2024, quando una banda, con estrema organizzazione e mezzi logistici adeguati, ha fatto irruzione nella sede dell’azienda EMG Group Security S. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Due arresti per furto aggravato. Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame

In questa notizia si parla di: furto - aggravato - banda - arresti

Arrestato per furto aggravato dalla Polizia di Stato - Tempo di lettura: 2 minuti Il 1° maggio 2025, presso il casello di Castellammare di Stabia dell’Autostrada A/3, Salerno-Pompei-Napoli, la Polizia di Stato di Salerno, ha provveduto all’arresto, in flagranza del reato di furto, di un individuo di anni 49.

Verbania, ruba buste di spesa al supermercato: 68enne denunciato per furto aggravato, non era la prima volta - Un uomo di 68 anni è stato denunciato per furto aggravato in un supermercato di Verbania. La Polizia è intervenuta su segnalazione.

Furto aggravato con la tecnica della foratura delle gomme, così una coppia cinese è stata derubata a Napoli - Due denunciati a Napoli per furto aggravato: derubavano turisti forando pneumatici. Restituiti i beni sottratti.

Cronaca Aretina del 10.7.25 In Studio: Chiara Sadotti SOMMARIO -Assalti alle aziende orafe, catturato in Germania l'ultimo componente della banda... Vai su Facebook

Roma, rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma: braccati e incastrati in un vicolo; Due arresti per furto aggravato. Sgominata banda specializzata nel traffico illecito di rame; “Arrestati dalla Polizia per furto aggravato a Bagnacavallo”.

Decine di spaccate e furti: condannata la banda dei rom che partiva dai campi nomadi milanesi e razziava le aziende - Monza, pene fino a quasi 7 anni di reclusione nei confronti di 7 esponenti del sodalizio criminale sgominato dai carabinieri monzesi nel luglio 2020. Scrive msn.com

Roma, rubano auto hi-tech in 30 secondi con il trucco del segnale fantasma: braccati e incastrati in un vicolo - Tre arresti a Roma per furto aggravato di auto keyless: la banda usava il relay attack per rubare veicoli in pochi secondi senza effrazione. Come scrive virgilio.it