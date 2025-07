Amico di Putin non fatelo esibire in Italia | esplode la polemica prima del concerto

Bufera politica e diplomatica sulla Reggia di Caserta. L’evento incriminato è l’attesa esibizione del direttore d’orchestra russo Valery Gergiev, prevista per il 27 luglio all’interno del festival “ Un’estate da Re ”, rassegna culturale finanziata dalla Regione Campania. La presenza del musicista, noto per i suoi legami con Vladimir Putin, ha innescato una catena di reazioni durissime. La prima stoccata arriva da Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito Democratico, che ha attaccato il governatore Vincenzo De Luca. “Sta usando fondi pubblici per sostenere un fiancheggiatore di un regime criminale “, ha tuonato Picierno, chiedendo un immediato passo indietro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Amico di Putin, non fatelo esibire in Italia”: esplode la polemica prima del concerto

