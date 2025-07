Siria scontri tra beduini e drusi | quasi 100 morti Al Jolani manda l’esercito Israele risponde con raid | Raggiunta tregua tra i capi tribù

Nel sud della Siria sono tornati a contare i morti. Un conflitto armato rapido, lampo, di soli due giorni tra gruppi beduini sunniti e la comunitĂ drusa, una minoranza religiosa di origine musulmana sciita, ha mietuto circa cento le vittime. Per contenere gli scontri, il nuovo autoproclamato presidente Ahmed al-Sharaa – noto come al-Jolani – ha inviato l’esercito verso il sud del Paese ordinando loro di occupare Al Suwayda, roccaforte dei Drusi. Da questa posizione di forza, è stato poi raggiunto un accordo di tregua tra i capi delle tribĂą locali. L’escalation, non lontana dal confine con lo Stato ebraico, ha spinto Tel Aviv a intervenire con incursioni aeree: «Non permetteremo che venga fatto del male ai Drusi in Siria», ha dichiarato il ministro della Difesa, Israel Katz. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: siria - scontri - beduini - morti

Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui per prevenire scontri in Siria - Turchia e Israele terranno un secondo round di colloqui a Baku per prevenire scontri in Siria. Il primo round di colloqui si è tenuto sempre a Baku il 9 aprile ed è stato descritto da fonti turche come “discussioni tecniche” per stabilire un meccanismo di risoluzione dei conflitti.

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunitĂ molto coese e riservate

L’Azerbaigian mediatore di un accordo tra Turchia e Israele per evitare scontri in Siria - Israele e Turchia hanno raggiunto un’intesa preliminare sul coordinamento militare all’interno della Siria, dove entrambe le nazioni mantengono una presenza illegale, al fine di evitare uno scontro diretto tra le loro forze militari.

Siria, scontri tra beduini e drusi: quasi 100 morti. Al Jolani manda l'esercito, Israele risponde con raid: «Raggiunta tregua tra i capi tribù» Vai su X

Le tensioni sono aumentate in Kenya dopo che nove persone sono rimaste ferite negli scontri a Nairobi tra forze di sicurezza e manifestanti che protestavano contro le violenze della polizia. Vai su Facebook

Siria, 90 morti per gli scontri tra drusi e beduini; Siria, si riaccende l'odio interetnico, scontri tra beduini e drusi fanno un centinaio di morti; Siria, scontri tra combattenti drusi e beduini sunniti: decine di morti, tra cui donne e bambini.

Siria, decine di morti e feriti negli scontri tra combattenti drusi e beduini sunniti - (LaPresse) Il Ministero dell'Interno siriano ha dichiarato lunedì che più di 30 persone sono morte e quasi 100 sono rimaste ferite nei combattimenti nella provincia di Sweida. Segnala msn.com

Bombe israeliane, 51 morti in 24 ore. Siria, scontri tra beduini e drusi - Raid israeliano nel sud della Siria a Sweida Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto raid aerei su Sweida, nel sud della Siria, dopo che le forze del governo di Damasco erano entrate in cit ... Si legge su msn.com