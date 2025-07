Siria subisce attacchi israeliani Decine di morti ogni giorno

Da domenica nel sud della Siria sono in corso combattimenti tra la minoranza religiosa drusa e alcuni clan beduini. 89 le vittime accertate delle violenze che rischiano di dilagare nel paese. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Siria subisce attacchi israeliani. Decine di morti ogni giorno

MEDIO ORIENTE | A Ginevra vertice dei ministri degli Esteri di Germania, Francia e Regno Unito con quello iraniano. Araghchi afferma: "No negoziati finché continuano gli attacchi". Replica dell'israeliano Sa'ar: "L'Iran non rinuncerà al nucleare". #ANSA Vai su Facebook

Netanyahu annuncia una dichiarazione speciale. A Gaza 47 i palestinesi uccisi oggi - Le forze israeliane bombardano di nuovo le tende degli sfollati nel sud di Gaza; Guerra, ultime notizie. Biden, valutiamo con Israele raid su impianti petroliferi iraniani; L’impotenza del mondo davanti al dramma di Gaza - Pierre Haski.

Netanyahu, ordinato a Idf raid in Siria a difesa dei drusi - Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu e il ministro israeliano della Difesa Israel Katz affermano di aver ordinato all'Idf di colpire le forze siriane "a seguito dell'attacco ai drusi in ... Riporta ansa.it

Israele, 'attacchi in Siria un chiaro avvertimento al regime' - Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che il suo Paese ha inviato "un chiaro avvertimento al regime siriano" colpendo un'area nel sud della Siria per impedire alle forze govern ... Come scrive msn.com