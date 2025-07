Avellino il sindaco Nargi fa visita a Pippo dopo l' incidente | Sta bene ma il quadro clinico è serio

"Pippo sta bene. Sono andata a trovarlo alla Clinica veterinaria CMC". Il sindaco di Avellino Laura Nargi rassicura tutti coloro che nelle ultime ore hanno vissuto momenti di apprensione per Pippo, il cane investito da un automobilista nel pomeriggio di ieri, 14 luglio, in Via Campane. Pippo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: pippo - avellino - sindaco - nargi

Avellino sotto shock: investito il cane di quartiere Pippo in via Campane - Pochi istanti fa, il cane di quartiere Pippo è stato investito in via Campane, ad Avellino. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire, ma secondo le prime ricostruzioni l’animale sarebbe stato travolto da un’auto in transito.

Avellino prega per Pippo, cane di quartiere investito - Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato investito mentre attraversava in una delle strade cittadine del centro, mettendo in allarme una città intera: è il cane Pippo, insignito dal Consoglio comunale di Avellino anche del titolo di cane di quartiere perchè non c’è nessuno in città che non lo conosce e non si preoccupa per lui.

