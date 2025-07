ASL di Avellino Open Day per screening oncologici della mammella e del colon retto

Nuovo open day ad Avellino per la prevenzione oncologica. Nell'ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: "Maggiore copertura degli screening oncologici" l'ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme alla Regione Campania, promuove un.

Asl di Avellino, open day per lo screening della mammella e del colon retto - Porte aperte presso i Distretti Sanitari per potenziare le attività di prevenzione oncologica. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: “Maggiore copertura degli screening oncologici” l’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, di concerto.

Screening oncologici ad Avellino: parte il nuovo Open Day per la prevenzione

