Di Fabio Valentini, Mountain Wilderness Skift è una piattaforma di intelligence per l’industria del turismo che fornisce notizie, approfondimenti e servizi di marketing. Nel 2016 Rafat Ali, il suo fondatore, coniò per la prima volta il termine overtourism, che in italiano è traducibile con “sovraffollamento turistico” e non deve essere confuso con il turismo di massa, che è altra cosa. Gli esempi piĂą eclatanti di overtourism in Italia si sono manifestati in grandi cittĂ come Venezia e Firenze, ma anche la montagna ha la sua parte di problemi. Le strade di penetrazione e i posteggi a pagamento ormai non bastano piĂą a contingentare l’affluenza dei turisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Overtourism anche in montagna, secondo Mountain Wilderness non bastano i “sentieri a pedaggio”