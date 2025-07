Il processo a Santanchè sul caso Visibilia slitta a settembre per i pm c'è il rischio prescrizione

I giudici del tribunale di Milano hanno rinviato al 16 settembre il processo per falso in bilancio ai danni della ministra del Turismo Daniela Santanchè e altri imputati. I pubblici ministeri hanno parlato di "rischio prescrizione" e chiesto che si rispetti la "ragionevole durata del processo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Processo Santanché, eccezioni procedurali e nuove contestazioni: slitta al 10 giugno il procedimento per il falso in bilancio per Visibilia - “Ci serve ancora molto tempo”. La sintesi della seconda udienza a carico della ministra Daniela Santanché e di altre 15 persone, fra ex dirigenti e sindaci della Visibilia editore, tutti accusati a vario titolo di falso in bilancio, sta tutta nelle parole dell’avvocata difensore Antonella Augimeri.

Daniela Santanchè, caso Visibilia. Rinvio al 10 giugno per prossima udienza del processo - È ripreso oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti.

Daniela Santanchè, caso Visibilia: in corso la nuova udienza del processo a Milano - Riprende oggi il processo a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè per il caso Visibilia: il 15 aprile infatti il Tribunale di Milano aveva disposto che i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali per il caso Visibilia e alla società le carenze nel modello organizzativo venissero riscritti.

Processo Santanchè rinviato, i pm: 'Rischio di prescrizione'. I giudici di Milano aggiornano il procedimento al 16 settembre. #ANSA Vai su X

