Nuovo martello per la Rana Verona | ufficiale l' arrivo di Lukas Glatz

Verona Volley ha annunciato l’acquisto di Lukas Glatz, che va a completare il reparto di posto quattro nel roster di Rana Verona per la stagione 20252026. Si tratta di un’operazione che certifica il buon lavoro svolto in sinergia con la societĂ TSV Raiffeisen Hartberg Volleyball, con cui il club. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Milano vince al tie-break e mette la parola fine alla stagione della Rana Verona - La stagione 2024/2025 della Rana Verona si è conclusa sabato all'Allianz Cloud, con la sconfitta arrivata al tie-break contro Milano.

Rana Verona capitola a Padova nell'ultima partita del girone dei Play Off 5° Posto - Quello di domenica è stato un derby veneto amaro per Rana Verona, che ha chiuso la fase a gironi dei Play Off 5° Posto con una battuta d’arresto alla Kioene Arena contro la Sonepar Padova.

Fortezza Rana Verona: anche contro Modena si conferma l'imbattibilità casalinga - Rana Verona mantiene l’imbattibilità casalinga in questi Play Off 5° Posto, sfoderando un’ottima prova contro la Valsa Group Modena, raggiunta in testa alla classifica (emiliani ancora sopra per miglior quoziente punti).

Volleyball: Österreichs Top-Talent Glatz wechselt in Italiens SuperLega - Jährige spielt künftig für den italienischen Spitzenklub Rana Verona Volley und schafft somit den Sprung in die Topliga des internationalen Volleyballs