Barbie con il diabete di Tipo 1 | Una festa per tutta la comunità

La bambola più famosa al mondo continua ad abbattere barriere e stereotipi. Mattel ha infatti presentato una nuova versione di Barbie affetta da diabete di tipo 1, arricchita da accessori pensati per rappresentare la vita quotidiana di chi convive con questa condizione. "Un passo da Gigante per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Arriva la Barbie con diabete di tipo 1: perché è una svolta per bambine e bambini - La linea Barbie Fashionistas si arricchisce di una nuova protagonista: una Barbie con diabete di tipo 1 (T1D), dotata di microinfusore di insulina, sensore di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) e dettagli medici fedeli alla realtà.

Mattel lancia la Barbie con il diabete di tipo 1 - Mattel lancia la Barbie con il diabete di tipo 1. La bambola indossa un dispositivo per il monitoraggio continuo del glucosio sul braccio.

La prima bambola di Barbie con diabete di tipo 1 - Pompa per insulina e look simbolico per promuovere inclusione e consapevolezza. La bambola aiuta i bambini a riconoscersi e a sviluppare empatia.

Sensore al braccio, tacchi e borsetta: arrivano le Barbie con il diabete di tipo 1 - Ispirate a una modella figlia d'arte, a una celebre istruttrice di fitness americana e alla campionessa di pallavolo della nazionale italiana Alice Degradi

Barbie col diabete di Tipo 1/ Mattel lancia per la prima volta la bambola diabetica: ecco come è fatta - Barbie col diabete di Tipo 1, presentata da Mattel la nuova bambola della linea Fashionistas: scopriamo come è fatta