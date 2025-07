Milan Femminile Vigilucci ceduta al Genoa | ecco il comunicato ufficiale

Milan Femminile, ufficiale: Valery Vigilucci ceduta a titolo definitivo al Genoa. La centrocampista saluta dopo tre stagioni in rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, Vigilucci ceduta al Genoa: ecco il comunicato ufficiale

In questa notizia si parla di: milan - femminile - vigilucci - ceduta

Impresa Milan Femminile a Roma: sotto 0-3, le rossonere firmano un 3-3 storico! - La stagione finisce con un pareggio, e che pareggio. Al Tre Fontane di Roma le rossonere si regalano un ultimo grande sussulto

Giovanili Milan, i risultati del weekend: chiude bene la Primavera Femminile - Ecco i risultati del weekend per le giovanili del Milan. La Primavera Femminile chiude la stagione con una bella vittoria

Under 15 Femminile Milan, poker al Verona. Tutti i risultati del settore giovanile - Successo esterno per l'Under 15 femminile, che nella decima giornata della Fase Interregionale batte in trasferta il Verona per 4-1

Serie A femminile. Juventus Campione d'Italia, contro il Milan decide una doppietta della Girelli; Milan Femminile, Vigilucci ceduta al Genoa: ecco il comunicato ufficiale.

Milan Femminile, Gloria Marinelli ceduta al Servette - Gloria Marinelli lascia il Milan Femminile dopo due stagioni: l’attaccante è stata ceduta al Servette. Secondo msn.com

Milan Femminile, Marinelli vola in Svizzera: è una nuova giocatrice del Servette FCCF - È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Milan Femminile "comunica di aver ceduto, a titolo definitivo,. Segnala tuttomercatoweb.com