Jeremy clarkson svela l’annuncio ‘bannato’ e crea scalpore

la polemica sul divieto di trasmissione della pubblicitĂ di hawkstone lager. Recentemente, una campagna pubblicitaria ideata da Jeremy Clarkson per promuovere la sua birra Hawkstone Lager ha suscitato grande discussione. La pubblicitĂ , caratterizzata da un approccio provocatorio e irriverente, è stata bloccata dalle autoritĂ di regolamentazione dei media, generando un acceso dibattito sulla libertĂ di espressione e le norme pubblicitarie. contenuto della pubblicitĂ e modalitĂ di marketing. partecipazione del cast e messaggio trasmesso. Nell’annuncio, Clarkson ha coinvolto un coro di 34 agricoltori che interpretano una canzone operistica con parole modificate in modo scherzoso, sostituendo il testo originale con frasi come “f me it’s good”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it Š Jumptheshark.it - Jeremy clarkson svela l’annuncio ‘bannato’ e crea scalpore

