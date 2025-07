A Napoli interventi senza bisturi sulla valvola tricuspide | senza precedenti al Sud

Eseguiti con successo dall’azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli i primi due impianti transcatetere della valvola tricuspide “senza bisturi”. “Si tratta di un risultato medico e tecnologico molto rilevante per la cura di pazienti affetti da insufficienza della valvola tricuspide severa, una malattia cardiaca spesso invalidante per la quale, fino ad oggi, non esistevano alternative terapeutiche nei casi piĂą complessi” si legge in una nota dell’azienda ospedaliera che sottolinea come sia “la prima volta nel Sud Italia”.    “Questa procedura, altamente specialistica e praticata solo in pochi centri in Italia, prevede l’inserimento di una valvola biologica attraverso la vena femorale, senza la necessitĂ di un intervento chirurgico a cuore aperto – spiega Giovanni Esposito, direttore del Dipartimento di Scienze cardiovascolari, diagnostica per immagini e rete tempo dipendente delle emergenze cardiovascolari dell’Azienda federiciana e coordinatore del team multidisciplinare che ha eseguito i due interventi innovativi – si tratta dell’unica opzione terapeutica per pazienti ad alto rischio operatorio, esclusi sia dalla chirurgia tradizionale sia da altre tecniche meno invasive”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it