Wesley Juve doccia gelata dal Brasile Il Flamengo esce allo scoperto | Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori

. Il comunicato. Il calciomercato Juve continua a seguire con attenzione il profilo di Wesley, esterno destro classe 2003 del Flamengo, ma da Rio de Janeiro arriva una netta presa di posizione che raffredda – almeno per ora – ogni ipotesi di trattativa. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane su un possibile interesse bianconero, il club brasiliano ha voluto chiarire pubblicamente la propria linea attraverso un comunicato ufficiale. Nel testo, diffuso nelle scorse ore, il Flamengo ha ribadito in modo inequivocabile di non essere disposto a cedere i propri calciatori se non alle condizioni stabilite internamente: « Durante il mercato, è normale che offerte e richieste si presentino frequentemente, sia per la vendita che per l’acquisto di giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve, doccia gelata dal Brasile. Il Flamengo esce allo scoperto: «Non abbiamo necessitĂ di vendere i nostri giocatori»

In questa notizia si parla di: juve - doccia - gelata - brasile

Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il turco: quante saranno le giornate di squalifica - di Redazione JuventusNews24 Espulsione Yildiz, doccia gelata per la Juve! In arrivo una maxi stangata per il numero 10 dei bianconeri: quante saranno le giornate di squalifica.

Juve, oltre il danno la beffa: doccia fredda per Vlahovic - Pessima notizia per il centravanti serbo che oltre all’infortunio, dovrà far fronte ad un’altra pessima notizia Una giornata no per la Juventus di Igor Tudor, alla prima sconfitta sulla panchina bianconera in occasione della sfida contro il Parma dopo le vittorie con Genoa e Lecce oltre al pareggio con la Roma.

Osimhen Juve si complica, da Napoli sono stati chiari: doccia gelata per i bianconeri, ecco l’ultima mossa di De Laurentiis - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve si complica, da Napoli sono stati chiari: doccia gelata per i bianconeri, ecco l’ultima mossa di De Laurentiis che allontana i bianconeri.

Lo velete indietro? 60 milioni cash: doccia gelata per Giuntoli | Lo aveva in pugno; Dodò saluta e resta in Serie A: salto in Champions per 30 milioni; Prato avanti tutta sul mercato: dopo Pongetti ecco Chechi.

Juve, doccia gelata sul mercato | Mercato | Calciomercato.com - Ivan Fresneda, terzino destro del Valladolid, può andare in Premier League: c`è l`Arsenal. Si legge su calciomercato.com

Calciomercato Juve: doccia gelata per un obiettivo - La Juventus, prima di dare il via libera alla cessione di Arthur in prestito all`Arsenal, vuole trovare un nuovo centrocampista. Da calciomercato.com