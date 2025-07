Gli stipendi dei docenti sono gli ultimi nella PA | lo confermano i numeri dell’Aran

I dati ufficiali Aran confermano una realtĂ oramai purtroppo nota: nella Pubblica Amministrazione, gli stipendi del personale della scuola sono i piĂą bassi. Un’analisi dei numeri evidenzia un netto divario con gli altri comparti, posizionando gli stipendi docenti in fondo alla classifica nazionale. Quanto guadagnano gli insegnanti Secondo gli ultimi dati Aran disponibili, riferiti al . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

