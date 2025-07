Come sono cambiate le previsioni meteo sui temporali in Emilia-Romagna

Bologna, 15 luglio 2025 – Nel giro di poche ore le previsioni meteo sono leggermente cambiate. Se fino a ieri si era detto che tra mercoledì (domani) e giovedì sarebbe arrivato un break temporalesco su buona parte della regione (compresi settore centro-orientale e lungo la costa), oggi la tendenza di Arpae Emilia-Romagna sposta piogge e fulminazioni solo sulla fascia appenninica e già da oggi. Poi ci dovrebbe essere una perturbazione più consistente all'inizio della prossima settimana. Nel resto del tempo? Sole e caldo fino al weekend. Ecco i dettagli. Temporali oggi e domani: dove. A partire da oggi pomeriggio (martedì 15 luglio) saranno possibili le prime piogge  su tutti gli Appennini della regione.

