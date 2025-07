Il coraggio non si dimentica | il 19 luglio si dona il sangue in memoria di Paolo Borsellino

Una donazione per trasformare la memoria in speranza. Sabato prossimo, 19 luglio, anniversario della strage di via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta, l’Asp di Palermo sarĂ impegnata nella seconda Giornata regionale della donazione di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’urlo della memoria 2025: le celebrazioni del massacro del 4 luglio 1944 in occasione dell’81esimo anniversario - Arezzo, 26 giugno 2025 – Si alza forte “L'Urlo della Memoria”, la cerimonia del ricordo, a distanza di 81 anni, dei 192 civili sterminati dalla barbarie nazifascista tra il 4 e l'11 luglio 1944.

“Con i Maturandi 2025. Le parole, il coraggio, la memoria”: il talk show di UCIIM Lombardia il 23 luglio - La traccia C1 della prova scritta di italiano degli Esami di Maturità 2025, incentrata sulla figura del giudice Paolo Borsellino, ha suscitato l’interesse di molti studenti e studentesse.

Bovelix 2025: il torneo di beach volley in memoria di Vigor Bovolenta torna il 12 e 13 luglio a Marina di Ravenna - Il 12 e 13 luglio 2025, presso il Bagno Obelix di Marina di Ravenna, torna Bovelix, lo storico torneo di beach volley nato per ricordare Vigor Bovolenta, indimenticato campione della nazionale italiana di pallavolo, scomparso prematuramente nel 2012.

In occasione della ricorrenza del 19 luglio, per onorare la memoria del magistrato Paolo Borsellino, i SIMT, l’Avis e i Ser.D uniscono le loro forze per una giornata di sensibilizzazione e prevenzione. Lo scopo è promuovere, attraverso un gesto di solidarietà e s Vai su Facebook

Il 23 luglio il Triangolare del Cuore in memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e gli agenti delle scorte; Cislago inaugura la Panchina della LegalitĂ nel ricordo di Paolo Borsellino; Falcone e Borsellino. Il docufilm Il fuoco della memoria in seconda serata su RAI 1 sabato 19 luglio.

A San Mauro la commemorazione per Borsellino e le vittime di via D’Amelio - Il 18 luglio la città ricorda la strage mafiosa con una cerimonia pubblica promossa dal Tavolo per la Legalità ... Secondo giornalelavoce.it

Reggio, Biesse ricorda Borsellino: cerimonia al carcere di San Pietro - Nel 33° anniversario della strage di via D'Amelio, l'associazione reggina ricorda il magistrato e gli uomini della scorta che hanno perso la vita ... Si legge su citynow.it