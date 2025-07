Cisterna Volley tre giocatori convocati dalla Nazionale per le Universiadi 2025

Continua il periodo d’oro del Cisterna Volley. Tre giocatori sono stati infatti convocati per partecipare ai Giochi Mondiali Universitari 2025 con la Nazionale Italiana guidata da coach Vincenzo Fanizza. Si tratta del palleggiatore Alessandro Fanizza, alla sua seconda stagione con la maglia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Play off quinto posto: il Cisterna Volley ko contro Milano. Sfuma il sogno europeo - Sfuma il sogno europeo del Cisterna Volley che saluta i play off per il quinto posto - che mettevano in palio un posto nella Cev Challenge Cup del prossimo anno - cedendo nell’ultima e decisiva gara della fase a gironi all'Allianz Milano in tre set, al termine di una partita combattuta ma segnata.

Il Cisterna Volley festeggia con i tifosi una stagione di record e di successi - E’ stata una stagione di record e di successi quella che si è appena conclusa per il Cisterna Volley che ha raggiunto traguardi ambiziosi come la storica conquista per la prima volta di un posto nella Del Monte Coppa Italia, poi l’accesso per la prima volta ai play off scudetto e ai play off per.

Il Cisterna Volley ha il suo nuovo allenatore: è Daniele Morato - Il Cisterna Volley sceglie il nuovo allenatore per la prossima stagione: si tratta di Daniele Morato che guiderà la squadra nel terzo campionato di Superlega Credem Banca del club della società pontina.

Nasce il World Volleyball Day: il 7 luglio si celebra la Giornata Internazionale della Pallavolo Segna la data: 7 luglio 2025. Manca meno di due settimane alla prima edizione del World Volleyball Day, la Giornata Internazionale promossa dalla FIVB e da V Vai su Facebook

Tre giocatori del Cisterna Volley convocati per le Universiadi 2025: in Germania Alessandro Fanizza, Tommaso Barotto e Tommaso Guzzo

Cisterna Volley, Barotto convocato agli Europei Under 22 - Il Palasport a Cisterna di Latina, dal’11 al 13 luglio, ospiterà il Torneo di Qualificazione agli Europei Under 22 Maschili. latinacorriere.it scrive

Cisterna Volley, dal Canada arriva il libero Landon Currie - Il giocatore classe 1999 alla sua prima esperienza in Superlega: “Pronto e motivato per questa nuova esperienza" ... Lo riporta latinatoday.it