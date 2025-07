Prima cerca di affogare la compagna in un bidone pieno di acqua quindi si scaglia contro il figlio di lei disabile Arrestato 53enne a Tor San Lorenzo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio di violenza domestica si è consumato giovedì 10 luglio a Tor San Lorenzo, dove un 53enne è stato arrestato dai Carabinieri per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L’uomo ha aggredito brutalmente la sua compagna, una donna di 61 anni, cercando addirittura di affogarla in un bidone pieno d’acqua, per poi scagliarsi anche contro il figlio della donna, un giovane di 21 anni affetto da disabilitĂ , che era intervenuto in difesa della madre. L’aggressione e il tentato omicidio. I fatti si sono svolti in mattinata, quando l’uomo ha picchiato la donna con calci e pugni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

In questa notizia si parla di: compagna - bidone - pieno - acqua

Cerca di affogare la compagna nel bidone pieno d'acqua. Poi aggredisce figlio disabile della donna - Ha cercato di affogare la compagna in un bidone pieno d'acqua. Dopodiché ha aggredito il figlio della donna, affetto da disabilità , intervenuto per difendere la madre.

Massacra la compagna e tenta di affogarla in un bidone pieno d'acqua. Poi picchia il figlio disabile intervenuto per difenderla - Un uomo di 53 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Marina di Tor San Lorenzo (Roma) perché avrebbe aggredito la compagna e il figlio disabile di lei.

Cerca di affogare la compagna nel bidone pieno d'acqua. Poi aggredisce figlio disabile della donna https://ift.tt/zaWgB0p Vai su X

Un 53enne è stato arrestato dopo aver massacrato di botte e tentato di affogare la compagna e il figlio diversamente abile di lei, arrivato in soccorso della madre Vai su Facebook

Ardea, tenta di affogare la compagna in un bidone d’acqua: arrestato 53enne per tentato omicidio -; Ardea: tenta di affogare la compagna in un bidone d’acqua, poi aggredisce il figlio disabile; Cerca di affogare la compagna nel bidone pieno d'acqua. Poi aggredisce figlio disabile della donna.

Massacra la compagna e tenta di affogarla in un bidone pieno d'acqua. Poi picchia il figlio disabile intervenuto per difenderla - Un uomo di 53 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Marina di Tor San Lorenzo (Roma) perché avrebbe aggredito la compagna e il figlio disabile di lei. Si legge su today.it

Cerca di affogare la compagna nel bidone pieno d'acqua. Poi aggredisce figlio disabile della donna - Arrestato un 53enne accusato di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento ... Segnala romatoday.it