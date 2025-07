Emmy Awards 2025 oggi le nomination | a che ora e dove vederle in tv e in streaming

Inizia il conto alla rovescia per la 77esima edizione degli Emmy Awards, i massimi riconoscimenti internazionali per il piccolo schermo. Martedì 15 luglio, alle 17.30 italiane, la Television Academy svelerĂ le nomination per le commedie, i drama e le miniserie, tra cui anche attori e attrici che si sono distinti particolarmente nei ruoli principali o secondari. Ad annunciarle in diretta streaming sul canale YouTube oltre che su X, TikTok e Facebook, saranno gli attori Harvey GuillĂ©n e Brenda Song, che si uniranno al presidente dell’Academy Cris Abrego. «Le candidature di quest’anno sono il riflesso del talento straordinario, dell’innovazione e dell’ampiezza che caratterizzano il settore», ha spiegato quest’ultimo in una nota. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Emmy Awards 2025, oggi le nomination: a che ora e dove vederle in tv e in streaming

In questa notizia si parla di: emmy - awards - nomination - streaming

