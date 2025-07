Cos'è il congelamento emotivo e perché può c'entrare con il caso del bimbo ritrovato dopo 36 ore a Ventimiglia

Dopo il ritrovamento di Allen, il bimbo scomparso a Ventimiglia e rimasto 36 ore nascosto nei boschi, si indaga ora sulle cause e le modalitĂ del suo allontanamento. Tra le ipotesi sul tavolo anche un "congelamento emotivo" che avrebbe agito come meccanismo di difesa per portare il piccolo – diagnosticato con un disturbo dello spettro autistico – a isolarsi e trovare rifugio in un luogo nascosto per ridurre l’angoscia di fronte a una condizione di stress. Lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Salzillo ha spiegato a Fanpage.it di cosa si tratta e che ruolo potrebbe aver giocato nella vicenda. 🔗 Leggi su Fanpage.it