La Casertana fa la spesa ad Avellino | in arrivo sei giocatori

Tempo di lettura: 2 minuti La Casertana si è riunita ieri al Pinto per le visite mediche, in vista della partenza per Chianciano prevista per lunedì. Impazza naturalmente il calciomercato, visto l’obiettivo di rinnovare l’aria, dopo il bello ma sofferto epilogo della scorsa stagione. Le idee della Casertana sono quelle di rinforzare la rosa con giocatori esperti della categoria, e l’asse con l’ Avellino è il primo ingrediente da rispettare. I rapporti fra le due societĂ sono ottimi, e l’ambizione dei rossoblĂą sarĂ quella di disputare un campionato migliore rispetto a quello appena finito. Casertana – Avellino, asse di mercato: tutti i nomi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La Casertana fa la spesa ad Avellino: in arrivo sei giocatori

In questa notizia si parla di: casertana - giocatori - spesa - avellino

Casertana, start al mercato: la situazione contrattuale dei giocatori in rosa - Tempo di lettura: 2 minuti Oggi primo luglio comincia ufficialmente la campagna di trasferimenti. In attesa della firma del nuovo tecnico Federico Coppitelli, la situazione della Casertana è, come tante, un cantiere.

La Casertana fa la spesa ad Avellino: in arrivo sei giocatori; Casertana tre colpi in arrivo; oggi presentazione Degli Esposti e Coppitelli; Casertana, tre colpi in arrivo; oggi presentazione Degli Esposti e Coppitelli.

Calciomercato Casertana: arriva Llano dall'Avellino - Il Mattino - argentino, un metro e 84, proviene dall'Avellino, dove ha trovato poco spazio negli ultimi tempi ... Segnala ilmattino.it

Avellino-Casertana, probabili formazioni: è l'ora di Asencio - Il Mattino - L'attaccante spagnolo, oggi in forza alla Casertana, domenica tornerà ad Avellino da avversario Asencio, ex di turno, in cerca di rilancio dopo alcune stagioni in ombra. ilmattino.it scrive