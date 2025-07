Piovani fiducioso | Inter Women vuole alzare l’asticella! Gruppo unito

Gianpiero Piovani ha espresso le sue sensazioni in vista dell’inizio della stagione dell’Inter Women. Di seguito le sue dichiarazioni. IL COMMENTO – Gianpiero Piovani ha rilasciato un’intervista alle frequenze ufficiali dell’Inter in merito all’annata che sta per avere inizio e agli obiettivi della sua squadra. Il tecnico dell’Inter Women ha così descritto il suo stato d’animo: « Le mie sensazioni sono senza dubbio positive perchĂ© ritrovo tante ragazze che c’erano lo scorso anno, abbiamo inserito anche delle calciatrici nuove. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno, soprattutto negli ultimi sei mesi dove abbiamo alzato l’asticella. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Piovani fiducioso: «Inter Women vuole alzare l’asticella! Gruppo unito»

