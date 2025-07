Oltre 20mila persone attese per La Notte dei serpenti ma sulla sicurezza il Sindacato autonomo di polizia lancia l' allarme

Ci si attendono più delle 20mila persone allo Stadio del Mare per la terza edizione de La Notte dei Serpenti di domenica 20 luglio, e mentre si lavora per il servizio d’ordine il Sap (Sindacato autonomo di polizia) lancia l’allarme: la pianta organica della questura non garantirebbe una sicurezza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

NOTTE DEI SERPENTI: SPECIAL GUEST COCCIANTE, TURCI, LAMBORGHINI E TOPO GIGIO - PESCARA – Annunciati i primi ospiti della terza edizione de La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto da Melozzi che celebra la cultura abruzzese e la sua tradizione musicale IN PR. Da abruzzoweb.it

La notte dei Serpenti: arriva la 3a edizione - Cresce l’attesa per la 3a edizione de "La notte dei Serpenti", ideata e diretta dal Maestro Enrico Melozzi per celebrare l'Abruzzo. lagazzettadellospettacolo.it scrive