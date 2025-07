Lamine Yamal choc alla sua festa di compleanno | ingaggiati dei nani come attrazione

Ha destato scandalo la festa organizzata per il diciottesimo anni di Lamine Yamal, giovanissimo attaccante del Barcellona. Per allietare i suoi ospiti il campione spagnolo ha ingaggiato alcune persone affette da nanisimo, che si sono esibite in uno spettacolo. Una scelta che non è piaciuta a tanti followers, insorti contro di lui, e che ha attirato l'attenzione delle autoritĂ . Pare infatti che sia scattata anche una denuncia. Yamal ha compiuto gli anni lo scorso 13 luglio. Al party esclusivo sono stati invitati tantissimi vip (si parla di oltre 200 invitati). Fra i presenti anche Robert Lewandowski, Alejandro Balde, Gavi e Raphinha. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

