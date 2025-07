Posti letto in Europa per abitante solo in Italia si taglia senza alternative

Letti ospedalieri in calo e assistenza a lungo termine in espansione: è la fotografia della sanità europea fatta dall’ Eurostat per l’anno 2023. E su questo fronte, l’Italia non se la passa affatto bene: con 304 letti ogni 100.000 abitanti, il nostro Paese è ben al di sotto della media europea, che si assesta a quota 511. E c’è una particolare carenza soprattutto per quanto riguarda i letti psichiatrici, che sono pari praticamente a un decimo della media Ue. Più posti letto non è sinonimo di migliore sanità . Prima di entrare nel dettaglio, va specificato che la fotografia della sanità europea nel 2023 rivela un sistema che si sta progressivamente orientando verso modelli più territoriali e meno “ospedale centrici”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Posti letto in Europa per abitante, solo in Italia si taglia senza alternative

Al Policlinico di Palermo 14 nuovi posti letto di terapia subintensiva - PALERMO (ITALPRESS) – Un passo avanti nella capacità di assistenza sanitaria, un rafforzamento della rete di supporto per i pazienti che necessitano di cure avanzate: sono stati inaugurati al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo 14 nuovi posti letto, sono dedicati alla terapia sub intensiva e all’area critica.

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento concreto contro il caro-affitti. La Regione Siciliana ha stanziato 13 milioni di euro per potenziare l’edilizia residenziale universitaria e offrire più alloggi gratuiti agli studenti fuorisede, contrastando così l’emergenza legata al caro-affitti.

Università e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

Posti letto in Europa per abitante, solo in Italia si taglia senza alternative - Si evidenzia poi la dinamica dei letti per cure curative, aumentati solo in 5 Paesi (tra cui Bulgaria, Irlanda, Romania, Malta e Spagna), mentre sono diminuiti nel resto d’Europa ... Scrive quifinanza.it

Posti letto ospedalieri. Prosegue il taglio in tutta Europa. Italia tra i Paesi con il minor numero - Tra i paesi dell'UE, la Bulgaria ha registrato il rapporto più elevato rispetto alla sua popolazione, con una media di 864 posti letto ospedalieri ogni 100. Segnala quotidianosanita.it