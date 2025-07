La mamma di Trentini | 8 mesi in prigione e tutto tace anche Meloni

Roma, 15 lug. (askanews) - "Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione, ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio. Questo silenzio per me e la mia famiglia è insostenibile, il nostro Governo deve attivarsi come ha fatto quello svizzero con il compagno di prigionia di mio figlio che è stato liberato da poco ed ha raccontato alla stampa le terribili condizioni di detenzione in cui si trova ancora Alberto". Lo afferma Armanda Trentini, la mamma del giovane operatore umanitaria detenuto in Venezuela. La signora ha parlato fuori dal tribunale di Roma. "Non possiamo più aspettare, le nostre istituzioni dimostrino di avere a cuore la vita di un connazionale e si adoperino con urgenza ed efficacia per riportare a casa nostro figlio mettendo in campo qualsiasi strumento di diplomazia come è stato fatto in altri casi: ogni giorno di inerzia in più corrisponde ad indicibili sofferenze per Alberto e per noi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La mamma di Trentini: "8 mesi in prigione e tutto tace, anche Meloni"

Alberto Trentini da otto mesi in cella in Venezuela, la mamma: "Meloni tace e il silenzio è insostenibile" - Una ricorrenza che pesa. Oggi, 15 luglio, sono otto mesi che il cooperante italiano Alberto Trentini è detenuto in Venezuela.

L'appello della mamma di Alberto Trentini: "Da 8 mesi in carcere e la nostra presidente del Consiglio tace" - Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, a margine di un sit-In a Roma ha chiesto l’intervento delle istituzioni per la liberazione del figlio in carcere in Venezuela da 8 mesi.

"Oggi sono otto mesi esatti che mio figlio Alberto è in prigione ma tutto tace e tace anche la nostra presidente del Consiglio". Lo afferma Armanda Trentini, la madre del giovane detenuto in Venezuela dal novembre scorso. #ANSA Vai su X

