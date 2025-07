Roma, 15 lug. (askanews) - "Troppi silenzi hanno accompagnato questi mesi, troppe prudenze, troppe deleghe e soprattutto troppe ambiguità . Noi continueremo a far risuonare forte la nostra voce in nome di Alberto Trentini. Alberto è un nome che porta con sè nessuna colpa, non porta in sè nessuna colpa". Lo ha detto il presidente di Libera, don Luigi Ciotti, parlando prima dell'udienza dell'udienza sull'omicidio di Giulio Regeni avvenuto nel 2016 in Egitto. "È passato troppo tempo. Per Giulio Regeni e Mario Paciolla non siamo arrivati in tempo ed allora chiediamo per loro verità e giustizia, per la loro morte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Don Ciotti: Alberto Trentini non ha colpe. Meloni faccia la sua parte