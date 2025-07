Aggredisce la moglie sotto gli occhi dei figli piccoli i carabinieri lo fermano e lo arrestano

La scorsa notte, a Letojanni, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato un 44enne cittadino ucraino ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia commessi in presenza di minori”. È stata una telefonata pervenuta al numero di pronto intervento 112 a fare scattare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

