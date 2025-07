Il segreto della longevità? È nascosto nel caffè

Ricercatori inglesi hanno scoperto che la caffeina non si limita a tenerci svegli ma agisce su meccanismi che proteggono le cellule dall'invecchiamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il segreto della longevità? È nascosto nel caffè

E’ il borgo dove si vive più a lungo nel Lazio: ecco il segreto della longevità dei suoi abitanti - Non tutti sanno che esiste un borgo dove si vive più a lungo nel Lazio, il suo nome è Campodimele ed è un luogo molto caratteristico.

“Abbiamo studiato 105 mila persone, è questo il segreto per vivere più a lungo e in salute”: ecco la dieta della longevità di Harvard - Tra i primi a esaminare il legame tra varie diete seguite nella mezza età e l’invecchiamento sano, lo studio “Optimal dietary patterns for healthy aging ” aggiunge nuovi, importanti tasselli al puzzle della longevità.

Longevità, il segreto è in una proteina speciale prodotta dai muscoli - Una ricerca pubblicata su Nature rivela l'esistenza del CLCF1, una molecola in grado di proteggere ossa e muscoli dall'invecchiamento.

L'allenamento aerobico: il segreto nascosto dell'ipertrofia Per decenni, il mondo del fitness è stato diviso in due fazioni nemiche: i cultori del ferro, convinti che ogni minuto di cardio fosse muscolo rubato, e i maratoneti, persuasi che i pesi fossero solo van

