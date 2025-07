Nel 2024 frodi creditizie con furto identità per 150 milioni

Le frodi creditizie basate sul furto di identità continuano a rappresentare una minaccia significativa e in costante evoluzione nel mondo finanziario, con un impatto particolarmente rilevante nel settore del credito al consumo. L'ultima analisi dell' Osservatorio Crif - Mister Credit sulle frodi creditizie evidenzia come nel 2024 in Italia siano stati registrati quasi 31.000 casi, con un importo medio per frode superiore a 4.800 euro e un valore economico complessivo che sfiora i 150 milioni di euro. Rispetto al 2023 cresce l'importo medio frodato (+3,2%), mentre il valore complessivo dei danni causati rimane pressoché stabile, nonostante il calo del numero di frodi rilevate (-4,6%), a conferma di una tendenza verso danni economici medi sempre più rilevanti, spiega il Crif. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel 2024 frodi creditizie con furto identità per 150 milioni

