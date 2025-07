Quando torna in campo Sinner | la marcia verso lo Us Open 2025

Dopo il trionfo a Wimbledon 2025, per Jannik Sinner, saldamente numero 1 del tennis mondiale, ora ci sono le ferie. Appena due settimane però, perchĂ© molto presto sarĂ il momento di tornare in campo per allenamenti e tornei, in vista del quarto Slam della stagione, lo Us Open 2025, in cui dovrĂ difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Quando torna in campo Sinner: il calendario. Il campione azzurro, primo italiano a vincere il torneo di Wimbledon in 148 anni di storia e 138 edizioni, tornerĂ in campo a fine luglio al Masters 1000 di Toronto. Questo sarĂ il primo dei tre impegni americani sul cemento, superficie a lui piĂą congeniale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Quando torna in campo Sinner: la marcia verso lo Us Open 2025

Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà ” - Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico.

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz - Roma, 16 maggio 2025 – Il Re del tennis mondiale si candida a cingersi il capo con la corona di Re di Roma.

Internazionali, quando gioca oggi Sinner a Roma contro Cerundolo. In campo anche Musetti e Paolini | Orari e tv - Prosegue l’avventura di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025, l’altoatesino ha sconfitto Mariano Navone all’esordio con una prestazione convincente, mentre ieri si è sbarazzato di Jesper de Jong in due set.

Sinner, i prossimi tornei: ecco quando torna in campo. Da Toronto fino agli Us Open, il calendario completo - Dopo il trionfo a Wimbledon Jannik Sinner non ha intenzione di fermarsi. Lo riporta msn.com

Quando torna in campo Sinner: il calendario verso gli US Open - La stagione 2025 propone ancora qualche torneo "minore" in terra rossa in Europa per passare al veloce, volando dall'altra parte dell'oceano ...