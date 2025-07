bruxelles propone una pac semplificata ma mantiene gli aiuti diretti agli agricoltori

Secondo una bozza di documento visionata da Euractiv.com prima della grande rivelazione di mercoledì 16 luglio, Bruxelles includerĂ la Politica agricola comune (PAC) in un nuovo fondo unico, mantenendo separato il sostegno al reddito degli agricoltori, ma eliminando il pilastro dello sviluppo rurale. In base a quanto si legge nella bozza, la prossima PAC si baserĂ su un unico fondo di partenariato nazionale e regionale, proprio come proposto in precedenza dalla Commissione europea, mantenendo i pagamenti diretti agli agricoltori ma eliminando di fatto lo sviluppo rurale nella sua forma attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

