Bovalino c’è per disabili anziani e indigenti ma a prendersene cura sono i volontari dell’Auser

La frase che piĂą spesso ripete Antonio Pecorella, ex carabiniere in pensione, “qui c’è il nulla, non c’è un cinema, un luogo aggregativo, un’alternativa sana alla pericolositĂ della strada, abbiamo il nulla al quadrato”. Qui è Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, dove Antonio è tra i fondatori e animatori del circolo “ Auser – Noi ci siamo ”. Auser è una rete nazionale di associazioni di volontariato finalizzate soprattutto al sostegno e all’invecchiamento attivo degli anziani. Ma a Bovalino il circolo Auser fa davvero di tutto. “La mia giornata non ha un orario di inizio e di fine, perchĂ© l’Auser qui è punto attrattivo in generale, chi ha un problema si rivolge a noi”, racconta Antonio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bovalino c’è, per disabili, anziani e indigenti, ma a prendersene cura sono i volontari dell’Auser

