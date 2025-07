Sinner quanto ha vinto a Wimbledon e perché è una beffa

Sinner, la beffa dopo la vittoria a Wimbledon: il vero premio in tasca – L’immagine di Jannik Sinner che solleva la mitica coppa di Wimbledon ha già fatto il giro del mondo. Il prato del Centre Court, il sorriso timido e la stretta di mano di Kate Middleton: tutto è stato perfetto in una domenica che ha riscritto la storia dello sport italiano. Il ragazzo della Val Pusteria è arrivato sul tetto del tennis mondiale e con questo trionfo ha conquistato non solo la gloria, ma anche un premio milionario. Ma attenzione: tra tasse e ritenute, la cifra che Sinner incassa davvero è molto diversa da quella annunciata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner quanto ha vinto a Wimbledon (e perché è una beffa)

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - beffa - stato

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vince la 138esima edizione di Wimbledon. Il numero uno del mondo riscatta la delusione del Roland Garros e si prende la rivincita su Carlos Alcaraz, campione in carica, nell’ultimo atto degli “Champio Vai su Facebook

Sinner, ‘beffa’ tasse sul montepremi di Wimbledon? Jannik salvato da… Montecarlo; Sinner, 'beffa' tasse sul montepremi di Wimbledon? Jannik salvato da... Montecarlo; Un dettaglio spietato rende la sconfitta di Sinner contro Alcaraz una beffa ancora più amara.

Sinner, la grande beffa del montepremi di Wimbledon: persi 1,2 milioni di euro, ma a Swiatek è andata peggio - Sinner, la grande beffa del montepremi di Wimbledon: persi 1,2 milioni di euro, ma a Swiatek è andata peggio. Lo riporta sport.virgilio.it

"Sinner non doveva giocare a Wimbledon", l''omaggio' della stampa britannica - Jannik Sinner trionfa a Wimbledon 2025 e centra la vittoria più prestigiosa della carriera. Da msn.com