Jannik Sinner ha dovuto scontare una sospensione di tre mesi tra febbraio e maggio, ma lo stop forzato previsto dall'accordo con la WADA potrebbe anche portare dei vantaggi nel prossimo futuro. Il numero 1 del mondo si è dovuto fermare dopo aver vinto gli Australian Open, è tornato in attività e ha raggiunto la finale degli Internazionali d'Italia e del Roland Garros prima di trionfare a Wimbledon, ma ora potrebbe avere più benzina nelle gambe rispetto agli avversari e questo sarà indubbiamente molto vantaggioso nel finale di stagione. L'avere conservato delle energie a causa della sosta, che non gli ha permesso tra le altre cose di giocare i Masters 1000 di Miami e Indian Wells, potrebbe essere molto positivo in avvicinamento agli US Open (l'ultimo Slam di questa annata agonistica, preceduto dai Masters 1000 di Toronto e Cincinnati), a cui poi faranno seguito la trasferta asiatica e le ATP Finals nel mese di novembre a Torino.

© Oasport.it - Jannik Sinner: i tre mesi di sospensione porteranno vantaggi nei prossimi mesi per due motivi