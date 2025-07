Personaggi tv. – Un matrimonio da favola, con vista mare, balli sfrenati e abiti scintillanti. È quello che ha visto protagonisti Gabriele e Carla Ballerio. Capri e la Costiera amalfitana si sono rivelati lo scenario perfetto per una festa lunga tre giorni. Dopo le nozze civili celebrate a Monte Carlo nel dicembre scorso, la coppia ha deciso di rinnovare le promesse in grande stile, circondata da amici e parenti. La cerimonia simbolica e i festeggiamenti si sono svolti in alcune delle location più iconiche del Sud Italia, tra cui il celebre ristorante Villa Verde e la taverna Anema e Core, concludendosi in un clima di gioia contagiosa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Il figlio del famoso conduttore si è sposato: location da urlo e ospiti vip