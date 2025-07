Un’intera città che si è trasformata per diventare un set matrimoniale visto poche volte da queste parti. Parola d’ordine stravaganza extralarge. Perché questo è stato il matrimonio da favola della figlia di Sting. Fuschia Kate Sumner, figlia 43enne che l’ex leader dei Police ha avuto con la prima moglie, l’attrice nordirlandese Frances Tomelty, ha detto sì al compagno Max Wright durante una festa di nozze durata 3 giorni a Noto, in Sicilia. «Ci siamo riusciti!» ha scritto Kate in una delle tante storie di Instagram che ha pubblicato in questi giorni. «I tre giorni più divertenti della nostra vita! Prometto altre foto del matrimonio, una volta che avremo dormito almeno 12 ore». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Si è sposata a Noto, in Sicilia, Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting. Ecco il racconto di un matrimonio extralarge