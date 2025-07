Auditel La Ruota della Fortuna | buona la prima per Gerry Scotti che conquista l’access prime time L’evoluzione di Pier Silvio Berlusconi è vincente – Ascolti tv Lunedì 14 luglio 2025

Parte bene in termini di dati Auditel e ascolti tv la nuova era di Canale 5 che nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio 2025, ha aperto i battenti con la nuova stagione de “La Ruota della Fortuna”. Il programma condotto da Gerry Scotti debutta in access prime time, fascia oraria solitamente occupata dal Tg satirico di Antonio Ricci “Striscia la Notizia”. Vediamo insieme di seguito l’analisi degli ascolti tv della prima puntata dello storico gioco targato Mediaset. Auditel, ascolti tv de “La Ruota della Fortuna” in access prime time – Lunedì 14 luglio 2025. Lunedì 14 luglio 2025 su Canale 5 Gerry Scotti, con Samira Lui, conduce la prima puntata della nuova stagione de “La Ruota della Fortuna”, storico programma portato al successo dall’indimenticabile Mike Bongiorno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel “La Ruota della Fortuna”: buona la prima per Gerry Scotti che conquista l’access prime time. L’evoluzione di Pier Silvio Berlusconi è vincente – Ascolti tv Lunedì 14 luglio 2025

