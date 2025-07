L' app verificherà l' età degli utenti online e impedirà ai bambini di accedere a contenuti pericolosi l' annuncio della Commissione europea

R oma, 14 lug. (askanews) – Cinque paesi europei, tra cui l’Italia, testeranno un’app che verifica l’etĂ degli utenti online e impedisce ai bambini di accedere a contenuti pericolosi. Lo ha annunciato la Commissione europea. Leggi anche › Dal sexting a Onlyfans, per proteggere i giovani serve un’educazione al consenso online Minori online, dalla Ue un’app per verificare l’etĂ degli utenti. Test in 5 Paesi Ue, Italia compresa. Danimarca, Francia, Grecia, Italia e Spagna adatteranno quindi l’app, sulla base di un prototipo sviluppato per l’UE, con l’obiettivo di lanciare versioni nazionali personalizzate entro pochi mesi, ha affermato Henna Virkkunen, vice-presidente dell’esecutivo della Commissione europea con delega alla sovranitĂ tecnologica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'app verificherĂ l'etĂ degli utenti online e impedirĂ ai bambini di accedere a contenuti pericolosi, l'annuncio della Commissione europea.

