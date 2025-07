Roma per Rios il Palmeiras alza la posta ma i giallorossi sono in prima fila | Massara vuole chiudere il prima possibile

Roma, nonostante la concorrenza i giallorossi sono in vantaggio per arrivare a Rios, Massara lavora per chiudere prima della prima amichevole La Roma continua a spingere forte sul mercato per consegnare a Gasperini un centrocampo competitivo, e Richard Rios è in cima alla lista dei desideri. Il colombiano del Palmeiras è considerato il rinforzo ideale . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, per Rios il Palmeiras alza la posta, ma i giallorossi sono in prima fila: Massara vuole chiudere il prima possibile

In questa notizia si parla di: prima - roma - rios - giallorossi

Prima la Roma, poi l’Inter Primavera sfiora il colpaccio! Finisce 2-2 - Si chiude con un pareggio bellissimo (2-2) la sfida tra l’Inter Primavera e la Roma al Tre Fontane. A decidere il match, valido per la 36ª giornata di campionato, sono stati i gol di Coletta e Della Rocca nel primo tempo e la risposta nella ripresa di Topalovic e Mosconi.

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini - Roma, 12 maggio 2025 – I due migliori tennisti italiani nel ranking ATP e WTA, Sinner e Paolini, più l'idolo di casa Berrettini, e tanto tanto altro.

PRIMA PAGINA – Per i funerali di Papa Francesco tutti a Roma tranne Putin - Per i funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile alle ore 10 a San Pietro, arrivano a Roma tutti i leader mondiali, o quasi: all’appello mancherà il presidente russo “Grazie per avermi riportato in Piazza”, aveva sussurrato Papa Francesco all’infermiere Massimiliano Strappetti, poco prima di congedarsi da questa vita.

Calciomercato Roma Dal Brasile: prima offerta della Roma per Rios, si tratta con il Palmeiras IL ROMANISTA I giallorossi avrebbero deciso di puntare sul centrocampista colombiano: primo tentativo per una cifra vicina ai 30 milioni richiesti Potrebbe partire dal Vai su Facebook

Calciomercato Inter, si complica Rios! Passi avanti della Roma: pronta la prima offerta. Giallorossi anche su un altro obiettivo Vai su X

CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto; Roma, si lavora per El Aynoui, Rios e Wesley: le news di calciomercato; Roma, tutto su Rios.

Mercato Roma: presentata prima offerta per Rios, Ferguson vuole i giallorossi - Ieri al Centro Tecnico "Fulvio Bernardini" di Trigoria la Roma ha cominciato ufficialmente la propria stagione, riassaporando anche il calorosissimo abbraccio dei tifosi gialloro ... msn.com scrive

Mercato Roma LIVE: Wesley, prima offerta rifiutata. Rios, Nottingham in stand-by - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com