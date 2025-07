Mosca | frasi Trump molto serievalutiamo

12.40 "La dichiarazione del presidente Trump è molto seria. Abbiamo certamente bisog di tempo per analizzare quanto detto a Washington".Così il portavoce di Putin. Peskov rispondeva a domande sull'annuncio fatto da Trump: accordo sulla pace in Ucraina nel termine di 50 giorni o dazi del 100% a Mosca. Mosca, ha aggiunto Peskov, "è in attesa di proposte dalla parte ucraina sui tempi del terzo round di negoziati diretti russo-ucraini. Manteniamo la nostra disponibilità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it