Beccati con i monili d' oro e soldi rubati a due anziani

Il fenomeno delle truffe agli anziani non si ferma e continuano ad arrivare segnalazioni ma anche arresti da parte degli uomini delle forze dell'ordine. Nelle ore scorse gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino ne hanno fermati due presso il casello autostradale di Cassino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: anziani - beccati - monili - soldi

"Signora dobbiamo controllare il suo oro", truffatori di anziani 'beccati' dai carabinieri - I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Genova hanno arrestato nei giorni scorsi, in flagranza di reato, due uomini di 20 e 47 anni responsabili di furto in abitazione e tentata truffa aggravata ai danni di una donna anziana.

Beccati in autostrada dopo una truffa ad un anziano a Pistoia con 25 mila euro di monili; A un'anziana aveva portato via i gioielli (anche la fede del marito morto) all'altra 12mila euro. Beccato 36enne della truffa del 'finto appartenente alle forze dell'ordine'; Truffe agli anziani, 2 arrestati e 4 denunciati. La polizia li ha beccati in autostrada.

Soldi sottratti ad anziani e fragili: risarcimenti impossibili - Confiscati gioielli, quadri e un Rolex che si è rivelato falso: i beni di Contrini sono insufficienti ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Truffata anziana in casa. Rubati soldi e monili d’oro - Un uomo si è presentato alla porta dicendo che era un tecnico dei termosifoni. Secondo msn.com